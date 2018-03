Tampona al casello e fugge sull'A14: inchiodato dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Toccata (violenta) e fuga (con denuncia) a Riccione. Lei, farmacista di Pesaro. Lui, 49 anni, originario delle Marche. Lui, nei pressi del casello di Riccione, ha provocato un violento tamponamento e poi è scappato, imboccando l’autostrada in direzione sud. Ma nel giro di pochi giorni, complici le telecamere presenti, è stato rintracciato e denunciato per fuga e omissione di soccorso. Non solo: l’uomo ha inoltre subìto il ritiro della patente e a suo carico gli sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada.