Tampona un camion con la moto: centauro grave Lunga coda sull'A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Un incidente è avvenuto sulla corsia sud dell’Autostrada all’altezza dell’uscita per Pesaro. Un uomo di 81 anni alla guida di una moto di grossa cilindrata ha tamponato, per cause al vaglio della Polizia autostradale, un camion che lo precedeva. Lo schianto è stato violento, l'uomo ha riportato gravi traumi alla testa e agli arti, tanto che gli operatori hanno allertato l'eliambulanza per il trasporto urgente a Torrette. L'eliambulanza non è atterrata sull'autostrada per non chiudere entrambe le corsie: il ferito è stato caricato sull'ambulanza del 118 intervenuta e poi portato all'eliporto. Il traffico nella corsia sud è stato fermato e si è formata una lunga coda.