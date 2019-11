Pesaro, invece di tablet e cellulare nella scatola c'è solo sale: denunciati tre truffatori dell'autogrill

PESARO - Volevano vendere telefono e tablet, prendere i soldi e rifilare una valigia di sale all’incauto acquirente. La truffa dell’autogrill arriva anche a Pesaro, precisamente all’Area di Servizio Foglia Ovest. Tre napoletani denunciati. Un equipaggio della Polizia Stradale di Fano è intervenuta nell’area di servizio. Gli agenti, appena fatto ingresso nel piazzale, hanno notato la presenza di tre persone che indossavano dei gilet di colore giallo fluorescente che, alla vista della pattuglia, hanno cercato di dileguarsi, senza però riuscirci. I tre infatti sono stati bloccati e indentificati: si tratta di tre napoletani di età compresa fra i 44 ed i 46 anni.

LEGGI ANCHE:

Loreto, il cane morto per i botti ha scosso l'opinione pubblica: scatta una petizione

Ascoli, la folle nottata di un 38enne: si schianta tre volte e poi abbandona l'auto in strada

agli accertamenti è emerso che i tre personaggi, “pataccari”, avevano avvicinato alcuni avventori, mostrando loro una valigetta contenente un tablet Samsung e un telefono cellulare, che offrivano in vendita ad un prezzo estremamente vantaggioso. Ma ecco la truffa. L’intento, una volta che l’incauto acquirente avesse deciso di accettare l’offerta, era quello di percepire il denaro e quindi di distrarlo, adottando qualche espediente, sostituendo la valigetta nella quale erano custoditi il tablet ed il cellullare, con un’altra contenente unicamente due pacchi di sale. Per questo motivo i tre uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa ed esercizio abusivo dell’attività di commercio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA