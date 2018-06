Sviene al parco dopo aver bevuto troppo: ragazza all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Paura l’altra sera al parco delle Rimembranze, all’altezza della stazione ferroviaria, quando una ragazza ha rischiato di finire in coma etilico. Troppo alcol bevuto e di diversi generi, alla fine la giovane si è sentita male, non riusciva a reggersi in piedi fino a perdere conoscenza. E’ successo intorno alle 23.La zona è quella appunto della stazione ferroviaria, piazzale Falcone e Borsellino, sempre un po’ crocevia di varia umanità a qualsiasi ora del giorno e della notte. A dare l’allarme è stato un ragazzo che era insieme alla giovane che si è sentita male. Il giovane a sua volta si è spaventato e ha chiamato il 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza. Fortunatamente l’ospedale San Salvatore è a solo pochi metri dall’accaduto e l’ambulanza è sopraggiunta subito dopo insieme al medico e agli altri operatori sanitari. Sul posto anche una pattuglia di polizia municipale che stava a svolgendo il consueto turno di vigilanza serale con il compito di accertare i fatti e ricostruire l’accaduto. Una dinamica conseguente un eccesso di alcol da parte della ragazza che ha portato come conseguenza il sentirsi male fino a perdere conoscenza. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso e affidata alle cure dei sanitari di turno la ragazza si è comunque ripresa al di là dei prevedibili postumi.