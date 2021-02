SuperEnalotto, centrato il "cinque". Ecco dove è stato messo a segno il colpo da oltre 26mila euro

PESARO - Le Marche, grazie al SuperEnalotto, festeggiano la prima vincita del nuovo anno: nel concorso di sabato 13 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un "5" del valore di 26.611,81 euro. La giocata è stata registrata presso l'edicola tabacchi di via Togliatti 25 a Pesaro. Il Jackpot, intanto, ha toccato quota 107,9 milioni e sarà in palio nell’estrazione di martedì 16 febbraio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nelle Marche il "6" non si fa vedere dal 9 agosto 2000 quando a Fermo vennero vinti 10 milioni di euro.

