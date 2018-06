«Suo figlio ha bisogno di aiuto»: scatta la caccia al truffatore calvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Non ci sono solo le sexy ladre in azione, altri truffatori stanno gironzolando per Pesaro avendo come obiettivo gli anziani più deboli e fragili. Segnalazioni di raggiri, tentati o subiti, sono arrivate nelel giornate di martedì e mercoledì dai quartieri di Soria, Baia Flaminia, Pantano e Villa San Martino, e non si esclude che ad entrare in azione siano stati sempre gli stessi, ovvero un uomo abbastanza riconoscibile in quanto calvo e un complice che lo aspettava in auto. In un paio di casi è stata anche sporta denuncia alle forze dell’ordine. In particolare due anziane sono state vittima del medesimo raggiro. In questo caso il truffatore si è finto amico del figlio e con questa scusa ha avvicinato la pensionata nel cortile di casa. L’uomo, descritto appunto come alto, senza capelli, giovane, distinto e italiano, ha raccontato all’anziana che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente e che era stato trattenuto in caserma. Niente di preoccupante ma per tornare libero doveva essere versato un acconto di qualche centinaio di euro.