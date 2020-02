Travolto da un treno nella notte. Poco lontano c'era la sua auto parcheggiata, dentro trovati alcuni scritti. Aveva 33 anni

Ultimo aggiornamento: 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Dramma nella notte sulla lineanella zona del Boncio nella campagna all'ingresso nord di Pesaro. Intorno alle 3.30 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire dopo l'allarme dato dal macchinista di un treno in transito per un. Sul posto è stato ritrovato il corpo straziato di un uomo. La vittima è un pesarese di 33 anni. Non lontano posteggiata lungo una strada secondaria è stata di seguito ritrovata anche l'auto con cui l'uomo ha raggiunto la tratta ferroviaria che corre lungo le Siligate tra Pesaro e Gradara. All'interno del mezzo sono state rinvenuti anche degli scritti che potrebbero aiutare gli inquirenti a fare luce sulle cause. Le indagini sono affidate ai carabinieri e alla polizia ferroviaria.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: