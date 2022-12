PESARO - Un successo oltre ogni aspettativa: Notturni Oliveriani , Biblioteca e Musei aperti per una notte ha superato ogni previsione accogliendo oltre 600 visitatori nel corso della serata. Volevamo proseguire la festa per l’inaugurazione del Museo per celebrare degnamente questo momento importante non solo per noi, ma per tutta la città, e ci siamo riuscitiha commentato la direttrice dell’Ente Brunella Paolini un risultato che ci riempie di gioia, anche perchè abbiamo coinvoltoed entusiasma tante persone che abitualmente non frequentano la biblioteca.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Cuoco di 46 anni colto da malore, muore al ristorante: choc tra i clienti a tavola LO SCHIERAMENTO I club marchigiani di Serie C in coro: «Presidente Ghirelli, ripensaci e ritira le dimissioni»

L’itinerario



La notte oliveriana è iniziata alle 21 con Le Piccole Voci dei Libri Greta Caglia, Giulia Esposto, Dalia Marcheggiani Eleonora Macciocchi ed Elisa Vimini, che hanno proposto nella Sala dello Zodiaco l‘appassionante recital “Sei un mito“ curato da Lucia Ferrati; moltissimi i giovani presenti, attirati dalla possibilità di cimentarsi nell‘enigmatica escape room curata da Brain Fit Escape Room e dall’opportunità di vivere Museo e Biblioteca in orari non consueti, in un’atmosfera animata dalle performance teatrali interattive curate dagli attori Francesca Di Modugno, Giorgio Donini e Giuseppe Esposto che hanno interpretato magistralmente la loro parte tra la Stele di Noviara, l’Amorino e il Lucus Pisaurensis.



Visite guidate anche nei depositi della Biblioteca, che raccolgono oltre 400mila documenti; la serata è poi proseguita nel cortile, con l‘incontro con l‘autore Gianluca Morozzi, conduttore radiofonico e scrittore di appassionanti thriller tra cui il claustrofobico Black Out, presentato da Antonino Pasqualino Di Gregorio. A sorpresa la graditissima visita della Banda Musicale Bavarese Musikkapelle Partenkirchen di Garmisch, che si è esibita nelle sale del Museo e nel cortile della Biblioteca incantando gli astanti.



«Una serata evento - ha concluso il presidente di Pesaro Segreta Ugo Betti - che ha dato il la all‘iniziativa che ha riscosso tantissima partecipazione da parte della città e non solo: molti sono venuti da Bologna e da Rimini per assistere a questa serata che ha visto la sinergia di tante istituzioni cittadine confluire alla Biblioteca e al Museo Oliveriano: non possiamo che essere soddisfatti e dare appuntamento al prossimo Notturno. Presenti i blogger Lemuriniviaggio, che racconteranno sulle loro pagine social l‘esperienza vissuta.