Stupri di Rimini: espulso il padre dei due fratelli minorenni

PESARO - Prelevato ieri alle 13 all’ora di pranzo dalla polizia e scortato in aeroporto a Bologna, dove è stato messo sul primo volo per il Marocco. Lui è il padre dei due fratelli marocchini, minorenni, residenti a Vallefoglia e condannati anche in appello per gli stupri di Rimini.Il tribunale di Sorveglianza di Ancona ha ribadito il decreto di espulsione nonostante Mohammed Louennous, 51 anni, avesse fatto appello, tramite l’avvocato Marco Defendini, contro il decreto. Il tribunale ha parlato di un «innegabile lungo curriculum penale» e di un «oggettivo comportamento disfunzionale dei figli che evidenzia che l’esempio paterno ha dato causa o contributo alla cattiva formazione dei figli minori». Il curriculum è lungo. Comprende reati come furto, oltraggio, falsa attestazione di identità, guida in stato di ebbrezza, spaccio di droga, porto d’armi, evasione, furto in abitazione, reingresso illegale in Italia. E così ieri i poliziotti si sono presentati in carcere, dove stava scontando un residuo di pena, per accompagnarlo all’aeroporto.