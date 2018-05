Stupri di Rimini: confermate le condanne ai complici minorennii di Butungu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Confermata anche in appello la condanna a 9 anni e 8 mesi per i tre minorenni accusati in concorso con Guerlin Butungu degli stupri di Rimini. Ieri l’udienza in Corte Appello dei minorenni a Bologna dove il giudice ha confermato l’impianto e la sostanza del primo grado. I due fratelli marocchini di 15 e 17 anni residenti a Vallefoglia e il 16enne nigeriano rispondono dei reati di rapina e violenza di gruppo nei confronti della coppia di polacchi tra il 25 e 26 agosto, ma anche ai danni di una trans peruviana. Poi l’accusa del reato della violenza sessuale e rapina ai danni della coppia di Legnano consumata nella notte tra l’11 e il 12 agosto. Qui le vittime erano una ragazza di origini etiopi e il suo compagno. Butungu, ritenuto il capo del branco, era stato condannato a 16 anni in primo grado. Una camera di consiglio di circa un’ora per confermare le condanne a 9 anni e 8 mesi.