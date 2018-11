Strupri di Rimini: l'Appello conferma i 16 anni di carcere a Butungu

di Luigi Benelli

PESARO - Ogni stupro, rapina e fatto criminale viene puntellato punto su punto. Ma oltre a questo, i giudici della Corte di Appello di Bologna, tracciano anche un profilo preciso di Guerlin Butungu, il congolese 22enne, condannato anche in appello a 16 anni per le accuse mossegli in tre differenti stupri e rapine a Rimini consumati assieme ad altri tre minorenni, due fratelli di Vallefoglia, e un nigeriano residente a Pesaro, già condannati anche in Appello a 9 anni e 8 mesi. L’avvocato Riziero Angeletti, legale del congolese, è però pronto al ricorso e mette in relazione questa decisione con quella dei tre minorenni.