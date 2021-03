Stroncato dal Covid a 90 anni. E' morto Carlo Pensalfine, suo il famoso Bacio dell’Adriatico

PESARO - L’ennesima vittima del Covid è uno dei decani della ristorazione non solo pesarese, Carlo Pensalfine, che aveva compiuto 90 anni lo scorso agosto. Carlo è stato un vero grande maestro per tutti: il suo mitico “Bacio dell’Adriatico”, fatto con una seppiolina ripiena alla crema di scampi e un filetto di sogliola in pizzaiola, ha segnato la storia della tradizione di pesce. E ha simboleggiato un salto di qualità nella ristorazione pesarese.

Il suo primo locale fu in via Venturini, dove ora c’è uno dei suoi “figli” d’arte, Uldergo. Poi si trasferì, negli anni ’60 in viale Trieste, prima all’angolo di viale Fiume e poi dove attualmente c’è il ristorante “Donna Amalia”. È stato forse il primo grande ristorante di pesce di Pesaro: tanti gli artisti che, fermandosi al Teatro Rossini per la stagione di prosa, non mancavano di andarlo a trovare: da Paolo Stoppa a Tognazzi, da Albertazzi a Gassmann, passando per Ave Ninchi e Aroldo Tieri. Così come tanti sportivi e tante squadre importanti ai tempi del grande basket pesarese. Nel 2019 è stato premiato dal Circolo della Stampa di Pesaro, come ‘Orgoglio pesarese’ insieme a Walther Gnassi, uno dei suoi più grandi amici, con il quale si incontrava in piazza Lazzarini, nell’ex bar del Teatro, per il tradizionale appuntamento quotidiano del caffè.



Carlo, lascia il figlio Lorenzo e la figlia Donatella che con il marito Gino Cenerelli aprì il ristorante “Commodoro” in viale Trieste e adesso gestisce la fortunata gastrononia “Sale Grosso” in via Lanza. «Carlo era quello dei grandi numeri: erano le prime fiere/mostre del mobile e lui sapeva come fare innamorare di Pesaro i tanti ospiti. - commenta Mario Di Remigio - Davvero un grande personaggio, una mente lucida che ha vissuto un tempo memorabile, un po’ il padre e precursore di tutti noi». «Un gran maestro, per me è stato come un padre, sono nato nel suo ristorante. - racconta con affetto Uldergo - Ero il suo cameriere, quando iniziai nel 1968, sia d’inverno in via Venturini che d’estate. Rivoluzionò davvero la cucina, inventando la degustazione del pesce dell’Adriatico: prima di lui la gente era abituata ad ordinare su un menù, con Carlo i clienti non dovevano ordinare, ci pensava lui.



«Cominciava con una entrée, poi un antipasto caldo e freddo, un tris di primi e l’intermezzo con il suo “bacio dell’Adriatico” che anticipava il fritto e la grigliata. Allora era normale mangiare così, oggi non sarebbe possibile». Una gran bella persona «la cosa bella, - continua Uldergo - era il rapporto di allegria che instaurava con chi lavorava per lui. Ricordo che c’era anche una divertente competizione tra noi, a chi serviva meglio i clienti. E poi c’erano le notti, passate all’Ariston o al Falco, fatte di suoi racconti e tanta spensieratezza. Una volta, per intrattenere due clienti che venivano da Torino, si dimenticò di prenotare per loro la stanza in albergo: lì portò in giro per Pesaro fino all’alba e solo allora si accorse che non aveva telefonato in Hotel.

«Così gli disse di andare intanto al mare e poi li ritornò a prendere e li accompagnò in albergo. Era davvero straordinario, non ti annoiavi mai con lui: prima di questa pandemia, era bello incontrare lui e Gnassi in piazzale Lazzarini, inseparabili amici, che ti travolgevano con i loro racconti e storie della nostra città. Ci mancherà».

