Pesaro, strade troppo strette: due camion rimangono "prigionieri". Esplode la protesta nel quartiere

PESARO - Due tir incastrati nelle stradine di Santa Veneranda, e scoppia di nuovo la protesta dei residenti: «Strade strette e velocità alta, siamo stanchi». L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio poco prima delle 15. Un residente di Santa Veneranda ha segnalato due Tir bloccati in via Del Rio, che hanno creato elevati disagi al traffico richiedendo l’intervento di due pattuglie della polizia locale. I due mezzi pesanti coinvolti sono stati una bisarca con rimorchio a carico pieno ed un autotreno da trasporto merce secca con rimorchio. Il primo presumibilmente è arrivato all’altezza del ponticello lungo via del Rio: rimasto intrappolato per via delle ridotte dimensioni della carreggiata, l’autista si è visto costretto ad azzardare una manovra, con la quale, ha urtato un bidone della spazzatura, dislocandolo dalla propria sede e danneggiandolo.

Il secondo camion, si è bloccato all’altezza dell’intersezione di Strada Valle dei Castagni e via del Rio. Il traffico sopraggiunto dalle altre strade, non ha fatto che peggiorare la situazione. Arrivate sul posto le pattuglie, hanno liberato le carreggiate, aprendo un varco per permettere la manovra al mezzo pesante. In quella zona è presente il divieto di transito per camion oltre le 3,5 t. I cittadini, stanchi di questi eventi, che si ripetono in continuazione anche in archi di tempo breve, ritengono opportuno segnalare i disagi causati anche dalle automobili, che percorrono pericolosamente ad alta velocità, Via del Rio, (limite 40 km/h) già di ridottissime dimensioni e ricca di ulteriori restringimenti causati dagli edifici.

