Strade groviera dopo la neve: â€‹in città strage di gomme e cerchioni

PESARO - Finita la pioggia, è scattata la “guerra delle buche”. «Cinque squadre al lavoro, abbiamo stanziato 150.000 euro per questa emergenza» dice Belloni. Danni alle auto, al sottopasso di via Gradara c’è un “cimitero di cerchioni”. Prima la pioggia, poi la neve, il ghiaccio. E di nuovo la pioggia.E ancora: i 1600 quintali di sale sparsi sulle strade contro il ghiaccio e il peso dei mezzi spazzaneve che hanno girato nei gorni dell’emergenza bianca. «Dopo tutto questo, un prezzo si paga, è inevitabile», ammette l’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni. E’ il prezzo più salato l’hanno pagato le strade pesaresi, che, in attesa del piano asfaltature, atteso per la primavera, erano già provate. E dopo tutti i fenomeni legati al maltempo, hanno ricevuto il colpo di grazia.