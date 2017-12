La storia d'amore finisce e scatta la denuncia per frode informatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Quando finisce l’amore mentre si fanno affari insieme, può accadere di passare dalle lettere profumate alle carte bollate.E, ieri mattina, di fronte al giudice del Tribunale Maurizio Di Palma, si è tenuta la penultima udienza, prima della discussione rinviata a marzo, del processo che vede imputato un manager per frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico e appropriazione indebita. Secondo l’accusa infatti, nel giugno del 2013, dopo la fine della relazione con un’imprenditrice pesarese, titolare di Futura Stile (azienda attiva nella commercializzazione di sciarpe e foulard di produzione indiana), Ippaso avrebbe cambiato le credenziali d’accesso alla mail e al profilo Skipe aziendale, creando un nuovo account con denominazione indikastyle@gmail.com. Sempre secondo l’accusa, lo stesso ex fidanzato avrebbe anche cancellato tutti i dati dall’hard disk del computer aziendale, si sarebbe impossessato dell’agenda cartacea con tutti i contatti dei fornitori e avrebbe fatto un uso non autorizzato della carta di credito aziendale in due occasioni.