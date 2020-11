La Regione stoppa il project per l'ospedale di Muraglia. Il sindaco: «Sit in di protesta»

PESARO - “Revocare” il project financing per il nuovo ospedale di Muraglia e “riesaminare” tutte le delibere relative. I capigruppo di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Civitas Civici in Consiglio regionale l’hanno messo nero su bianco, presentando un emendamento alla mozione del Movimento 5 Stelle e tutto il centrodestra ha approvato il documento presentato da Marta Ruggeri nella precedente seduta, con l’inatteso sì di Santarelli di Rinasci Marche a rompere l’unità del centrosinistra nella resistenza opposta dal Pd.

La tempesta perfetta

La tempesta perfetta, generata dalle elezioni regionali di settembre e annunciata in Consiglio già una settimana fa, si è abbattuta così sul progetto di finanza dell’associazione temporanea di imprese guidata dalla società Renco (che era tra i finanziatori della campagna elettorale 2015 di Ceriscioli) e formata anche dalle aziende Siram, Papalini e Linea Sterile, quel progetto ritenuto fattibile dall’ex giunta regionale che aveva avviato il procedimento prossimo a concludersi con la gara d’appalto, per la quale mancava solamente la firma del Ministero della salute all’accordo di programma per il contributo pubblico a fondo perduto di 121 milioni di euro (105 del Ministero e 16 della Regione).



È questa la volontà della maggioranza che ora impegna la giunta regionale Acquaroli, dopo la scelta di sospendere i procedimenti degli ospedali unici votata 9 giorni fa, raccordandola sul piano della sostenibilità amministrativa al compito di “dare mandato agli uffici interessati di verificare la possibilità di revocare la procedura relativa al finanziamento” mediante appunto il progetto di finanza ex articolo 183, comma 15, del Codice degli appalti.

Santamartini: col mutuo costa meno

Rispetto alla laboriosa procedura attivata dall’ex presidente Ceriscioli per assorbire le criticità del progetto rilevate dal Dipartimento per la programmazione economica della presidenza del Consiglio dei ministri, tranciante è stato l’intervento dell’assessore regionale alla sanità Saltamartini: l’ospedale di Muraglia, ha detto, ci costerebbe un miliardo (come anticipato sin dall’aprile 2019 dal Corriere Adriatico), di cui 600mila euro per i canoni dei servizi e 400mila per i canoni di disponibilità su una spesa di 220 milioni (251 con gli oneri bancari e assicurativi capitalizzati), di cui appunto 121 pubblici. «In pratica con un mutuo ci costa meno» ha concluso.

L'assessore regionale ai lavori pubblici Baldelli ha evidenziato che la prima ondata epidemica ha dimostrato l’inadeguatezza del sistema sanitario ospedaliero e ha rivolto l’invito all’assemblea a «lavorare insieme» per riorganizzarlo tutelando la salute dei marchigiani.

Ma il sindaco di Pesaro non si dà per vinto: «Non si possono bloccare 250 milioni di euro di investimenti, pronti e subito spendibili. Il diritto alla salute passa anche attraverso costruzioni innovative, abbiamo tra Fano e Pesaro strutture vecchie di 100 anni. Gli ospedali moderni attraggono i medici e gli operatori migliori». Perciò Matteo Ricci ha convocato un presidio di protesta per sabato alle 15 davanti all'ospedale di Muraglia, con distanziamento e mascherina.

