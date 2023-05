PESARO - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge maltempo, con misure per l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche. Per la scuola c'è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica, e la facoltà al ministro dell'Istruzione, con ordinanza, a lavorare con una certa flessibilità all'adempimento degli esami di maturità con gli istituti coinvolti. «Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Credo sia giusto ringraziare tuti i ministri», ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il decreto legge al tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione. Non è ancora chiaro quanto andrà alle Marche.

Stato di emergenza, due miliardi varati dal Cdm. «Per le Marche un altro percorso»

Sono «due i provvedimenti licenziati dal Consiglio dei ministri» dopo l'alluvione che ha colpito l'Italia centrale, come ha spiegato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi al tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione. Oltre al decreto legge, ha aggiunto, c'è «un'ordinanza della Protezione civile che estende lo stato d'emergenza a tutti i comuni colpiti dalla seconda ondata dell'alluvione e che non erano previsti nella prima, con riserva di estendere lo stato di emergenza, una volta completata l'istruttoria, anche ai comuni che sono stati colpiti nelle Marche e in Toscana che però necessitano di un altro percorso».

La premier nelle scorse ore ha scritto al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci: «Nello Stato di emergenza per il maltempo - ha confermato -, c’è anche la provincia di Pesaro-Urbino». Finora a Pesaro 164 segnalazioni e 10 milioni di euro di danni, ma il conteggio è «work in progress. In tutta la provincia si calcolano centinaia di milioni di euro tra pubblici e privati. Chiusura scuole, non lo avevo mai fatto per un allerta meteo, ma è stata una scelta giusta. Protetto l’argine del Foglia prima che fosse troppo tardi». Il sindaco Matteo Ricci ieri in consiglio comunale ha fatto il punto della situazione sul post maltempo. E al termine del suo intervento l’assise ha osservato un minuto di silenzio per le vittime in Emilia-Romagna.



Gestione promossa



«Sono stati giorni molto complicati per la città e il territorio provinciale e ovviamente per tutta l’Emilia-Romagna - ha detto il primo cittadino - Nonostante i tanti danni, abbiamo tirato un sospiro di sollievo perchè siamo stati fortunati nel dramma generale, in quanto dopo la giornata tremenda di martedì, poi mercoledì le precipitazioni sono state inferiori rispetto alla Romagna. E’ un dato indiscutibile che a mio parere ha garantito nel nostro territorio che non ci fossero vittime.

Ricci: «Dieci milioni di euro fino ad ora»

Abbiamo gestito bene l’emergenza, a iniziare dalla chiusura delle scuole. E’ la prima volta che lo faccio da sindaco per un’allerta meteo, la Protezione Civile e il prefetto ci avevano invitato a farlo, e abbiamo deciso di tenerle chiuse, pur con la sensazione che le precauzioni fossero eccessive. Ma per fortuna lo abbiamo fatto, precauzioni che ci hanno consentito di limitare i rischi in una situazione che non potevamo immaginare così come è stato. Sono usciti i torrenti e i fossi - continua Ricci - E’ uscito il Genica, che era stato pulito, purtroppo è uscito uguale. E’ esondato il Fosso della Ranocchia nella zona di Cattabrighe e dintorni e tanti problemi intorno al San Bartolo, con danni alla Vallugola, falesia, e nel versante di Colombarone. «Ringrazio coloro che si sono adoperati nell’emergenza a iniziare dal Centro Operativo, Protezione Civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine, i volontari, la prefettura per la capacità che ha avuto di coordinare i sindaci della provincia. Il Fiume Foglia era stato pulito, ma dobbiamo essere onesti: se avesse piovuto mercoledì con la stessa intensità del giorno precedente, il fiume non avrebbe retto. Siamo stati bravi, in particolare Amadori, Belloni e Centro Operativo, a chiudere un argine che era stato aperto nell’area dove ci sono i lavori per il nuovo ponte ciclopedonale. Lì l’argine era stato abbassato per fare entrare i mezzi. Questo ci ha salvato, perchè nella notte tra martedì e mercoledì è arrivata la piena anche qui, con la riapertura pomeridiana della diga di Mercatale dopo lo svuotamento iniziale, con un calcolo giusto e senza precipitazioni aumentate. Ma tra le 20 e le 24 il fiume era arrivato a livello».

Il sindaco parla di «una marea di danni, pubblici e privati: già 140 segnalazioni per 10 milioni di euro di danni fino a questo momento. Abbiamo fatto diversi interventi di somma urgenza per 200 mila euro. E solo in città abbiamo 100 frane. Problemi con i sottopassi, allagato il campo di Vismara, che va rifatto. Due centri sociali finiti sotto l’acqua, il garage del San Decenzio allagato e si aggiungeranno i danni alle auto. E ancora danni sulle spiagge e sul San Bartolo. Abbiamo avuto 12 sfollati.. Qualche ora fa (ieri, ndr) sono riuscito a scrivermi con il premier Giorgia Meloni, che ci ha garantito il suo impegno ad inserire la provincia di Pesaro-Urbino nel provvedimento che domani (oggi, ndr) verrà adottato in Consiglio dei Ministri. Rispetto al dramma emiliano-romagnolo rischiavamo di sparire, per questo ho cercato di tenere alta l’attenzione mediatica sul nostro territorio. Speriamo di poter avere le risorse per i danni pubblici e privati Da soli non ce la possiamo fare».

La lezione

«Il cambiamento climatico è più veloce rispetto a ciò che immaginavamo. Cambiano anche i criteri idraulici che fino ad oggi abbiamo attuato. Dobbiamo investire sempre di più sul dissesto idrogeologico, senza fare differenza di competenze, perchè in questo momento chi fa polemica sulle responsabilità è solo un irresponsabile».