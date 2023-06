PESARO Niente più erba nel campo da calcio dello stadio Benelli, aspettando il nuovo manto. Al posto della vecchia Prato anche una farmacia. Osservando il rettangolo di gioco delle abituali partite casalinghe della Vis Pesaro, da un’altezza medio-alta della tribuna centrale, la prospettiva, dopo appena sette giorni dall’inizio dei lavori, è già completamente nuova. Il manto erboso, che risaliva agli anni Settanta, non c’è più. Non riusciva più a drenare l’acqua.

Verrà installato un misto di naturale e sintetico e il terreno verrà avvicinato di 5 metri alla tribuna centrale. Le panchine, infine, saranno interrate. Le ruspe, due operative negli ultimi giorni nell’impianto di Pantano, hanno asportato buona parte della superficie di gioco, soprattutto quella centrale. Il terreno viene accumulato in alcune montangole al centro e ai lati del campo, per poi essere caricato su un mezzo meccanico per la rimozione completa.



Ritmo sostenuto



L’impresa abruzzese Delfino Sport, a ormai una settimana dal sopralluogo e avvio del cantiere, sta procedendo, complici anche le condizioni meteo favorevoli, con un ritmo sostenuto. Il piano del campo da calcio, per un investimento da 900 mila euro, nel dettaglio tecnico prevede otto fasi lavorative: asportazione della superficie, rimozione porte e panchine esistenti, ripristino della superficie mediante sistemazione del manto superficiale e realizzazione dello strato di sottofondo, dello strato intermedio e dello strato finale. Posa in opera del drenaggio, operazioni di livellamento, stesura dei teli mediante sovrapposizione ed incollaggio. E ancora: realizzazione dell’impianto di irrigazione, fornitura e posa in opera delle varie panchine, interrate e fuori terra.

La Vis Pesaro, in attesa che l’intervento sia concluso, comincerà il prossimo campionato al Tubaldi di Recanati. C’è stato anche un sopralluogo allo stadio dell’assessore al Fare Riccardo Pozzi: «Il manto erboso, non più idoneo ad ospitare un campionato professionistico, verrà sostituito da un manto sintetico di ultima generazione, presente in altri impianti di serie A e B». Dopo la parte relativa alla sostituzione del manto erboso, l’operazione complessiva del Benelli sposterà i radar sulla zona della vecchia tribuna Prato, che passa di proprietà ad Aspes, dopo la permuta che il Comune ha approvato in giunta (lunedì prossimo, 26 giugno, nel pomeriggio la delibera andrà al voto del consiglio comunale), con il campo supplementare. Il piano di rigenerazione prevede l’abbattimento del muro che corre lungo via Campo Sportivo.



La condizione



Una condizione che permetterà di liberare spazio e luce per quest’area centrale del Quartiere 12 e la città e di aprire alla fruizione dei residenti e non solo lo spazio verde ad oggi chiuso nel perimetro dello stadio. Tra le opere previste anche la nuova sede del Circolo della Vis, servizi igienici, una sala polifunzionale che sarà utilizzata per ospitare sia come sala riunioni per la società, sia per le attività e gli incontri del Quartiere. E ci sarà spazio anche per una farmacia. Ultimo step, la copertura della Prato. Da questo punto di vista non c’è un piano già definito in quanto manca la copertura economica. Il Comune, anche di recente, per voce dell’assessore Riccardo Pozzi ha ribadito che l’amministrazione insieme a tutti i soggetti coinvolti si sta attivando per individuare il finanziamento che consentirà di realizzare l’operazione e garantire una migliore fruizione della tribuna del Benelli.



Villa Fastiggi



Per quanto riguarda, invece il nuovo centro sportivo calcistico nel quartiere di Villa Fastiggi, la conclusione complessiva dei lavori, compresa la parte strutturale, è prevista per fine novembre-dicembre. Ma già da quest’estate la parte sportiva in senso stretta sarà accessibile e se ne potrà usufruire. L’operazione complessiva della cittadella sportiva di Villa Fastiggi ha un valore di 4 milioni, concessione di 31 anni, partenariato pubblico-privato, tra il Comune di Pesaro (che mette 1,2 milioni) e l’Associazione temporanea di imprese Mati Group e Vis Pesaro (Fastiggi Sport Center), che copre il resto dell’investimento.

Il nuovo impianto avrà uffici, servizi, campi per il padel oltre che calcetto, un bistrot, un’area relax, spogliatoi rinnovati. La Vis Pesaro nel quartier generale sportivo di Villa Fastiggi potrà allenarsi, prepararsi agli incontri e ci sarà spazio anche per il settore giovanile.