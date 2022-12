​Sputa e morde ai Carabinieri dopo aver seminato il panico in un bar a Pesaro: in manette un 36enne

PESARO- La scorsa notte, 2 dicembre, un cittadino di nazionalità albanese (36 anni) è stato arrestato dai Carabinieri dopo avere letteralmente seminato il panico all'interno di un locale di Pesaro.

L'intervento

L'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha cominciato a disturbare i clienti, tanto da dovere spingere il titolare a chiamare le forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, il 36enne ha iniziato a sputare, mordere, strattonare e minacciare i carabinieri rifiutando di farsi identificare. Per lui sono scattate le manette prima del trasporto in caserma.