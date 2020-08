PESARO - "Invasione" pacifica dele spiagge pesaresi, in particolare quella di Sottomonte: tanti bagnanti hanno infatti segnalato una eccezionale proliferazione di noci di mare.

Un fenomeno non nuovo nelle acque del mare Adriatico, dove anche negli anni scorsi sono state segnalati fenomeni di eccezionale proliferazione di questa particolare specie. Che però desta più curiosità che allarme. Le Mnemiopsis leidyi, infatti, pur assomigliando visivamente alle meduse, appartengono ad un'altra specie e soprattuto non secernono tossine o sostanze urticanti. Nessun rischio, quindi, per i bagnanti.

