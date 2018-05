Spiaggia paradisiaca sotto il colle: sarà vietato arrivarci in barca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il paradiso del San Bartolo sempre più proibito per chi arriva in barca. Dopo le frane, si fa più rigida l’ordinanza per le imbarcazioni che si avvicinano alla spiaggetta di Fiorenzuola di Focara. Il tratto di mare della spiaggia all’altezza di strada della Marina è interdetto a qualsiasi tipo di imbarcazione.E’ consentito con motoscafi o barche a vela di lunghezza massima di 6,5 metri sostare, dietro richiesta alla Capitaneria, in un tratto di mare a nord della spiaggetta (all’altezza delle prime quattro scogliere). Ma è comunque vietata la balneazione entro 20 metri dalla costa. Lo scorso 6 febbraio, strada della Marina che porta alla spiaggetta sotto Fiorenzuola di Focara, è stata chiusa dopo gli smottamenti che hanno reso pericoloso l’attraversamento, vista la presenza di crepe fino a 50 centimetri e cumulti di terra negli ultimi tornanti. Sono in corso i lavori per cercare di riaprire il percorso entro l’estate, ma nel frattempo ordinanza della Capitaneria di Porto che regola i flussi delle imbarcazioni vicino al San Bartolo è stata modificata alle porte della stagione marina, e resa più stringente rispetto alle prescrizioni richieste dal 2015 ad oggi.