Si è spento Roberto Pantanelli, l'imprenditore che amava le parole

PESARO - Addio a Roberto Pantanelli, l’imprenditore che amava le parole, la scrittura, i libri. In una parola: la cultura. Se ne è andato ieri circondato dall’affetto dei figli, l’avvocato Silvia e il commercialista Giorgio, nonchè dell’amatissima nipote Cecilia. Mancava l’altrettanto amatissima moglie Maria Luisa (Marisa) scomparsa qualche tempo fa. Avrebbe compiuto 95 anni il 10 aprile. Mancherà a molti. Mancherà a chi amava la signorilità, la discrezione, l’eleganza e la gentilezza. Mancherà a chi fa del pionerismo una visione di vita. Come l’uovo e la gallina: non si sa se in Roberto Pantanelli venisse prima l’imprenditore o l’uomo di lettere, l’editore, colui che custodiva la tessera dell’Ordine dei Giornalisti, che ha stampato e pubblicato di tutto purchè si godesse del piacere del libero pensiero. Si può parlare di lui per il suo spirito di impresa (ha inventato i prefabbricati) ma i più lo ricorderanno anche per la sua casa editrice in via Rigoni (Editrice Flaminia) nel quartiere di Soria dove tuttora abitava. I funerali di Roberto Pantanelli si terranno domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Soria.