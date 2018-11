Spaccia cocaina in centro resta in carcere pusher della Pesaro Bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Resta in carcere il 41enne tunisino arrestato per spaccio in centro storico. Questa la decisione del giudice durante l’udienza di convalida alla casa circondariale di Villa Fastiggi. Era stato preso in flagranza di reato dai carabinieri mentre cedeva una dose di cocaina a un ristoratore della zona, in via Rossini. Ieri mattina l’uomo ha tentato di giustificarsi dicendo che spacciava perché non aveva un lavoro e dunque aveva bisogno di soldi per andare avanti. Secondo gli investigatori era uno dei pusher della Pesaro bene.