PESARO - Spacciatore pericoloso espulso. Per lui un curruculum con tre arresti e sei anni di prigione scontati. E voleva avere il permesso di soggiorno.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino ha eseguito un decreto di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore Raffaele Clemente nei confronti di un cittadino albanese, pluripregiudicato, a carico del quale il Prefetto aveva emesso un decreto di espulsione. Si tratta di un soggetto dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, più volte condannato dal Tribunale di Pesaro per plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti. L’uomo, entrato in Italia nel 2002, veniva espulso una prima volta nel 2008 a seguito delle condanne per spaccio di stupefacenti. È stato, infatti, arrestato in tre distinte occasioni, anche per il possesso di rilevanti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, una delle quali durante l’espiazione di una delle pene a lui comminate.