Sorpreso mentre spaccia marijuana al parco: migrante arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sorpreso al Parco Miralfiore mentre spaccia marijuana, arrestato in flagranza di reato. Il protagonista è un cittadino del Gambia di 30 anni richiedente asilo a Pesaro, ospite di uno dei centri di accoglienza del territorio. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pesaro lo hanno beccato durante una serie di controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato un pesarese, giovane, già noto per essere un consumatore seriale e il gambiano. Li hanno osservati finchè non c’è stata la cessione della marijuana. Immediato l’intervento per fermare lo scambio. Dalla perquisizione è emerso che il migrante aveva con sé 80 grammi di stupefacente.