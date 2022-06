Nel negozio etnico vendeva anche hashish, marijuana e cocaina ai ragazzini: arrestato bengalese

PESARO Nel negozio etnico vendeva anche hashish, marijuana e cocaina ai ragazzini: arrestato dalla Polizia un trentenne del Bangladesh, molto noto nell’ambiente dipendente di una pasticceria e anche gestore di un negozio multietnico.

Dalle indagini era emerso che il medesimo conduceva già da tempo una attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hascish e marijuana ai vari giovani e giovanissimi. Nel pomeriggio di ieri i polizioti si sono appostati nuovamente di fronte al negozio. Sono bastati pochi minuti per vedere due giovani che facevano ingresso per allontanarsi pochi minuti dopo. Entrambi venivano sottoposto a controllo e trovati in possesso rispettivamente di piccoli quantitativi di hascisc e marijuana che asserivano aver ricevuto dallo straniero al costo di 10 euro. L'immediata perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 15 grammi di hascish già suddiviso in una ventina di dosi/stecche, due dosi di cocaina e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi. Veniva altresì sequestrata la somma di euro 245 ritenuta provento dell’attività di spaccio. È stato arrestato per la flagranza dello spaccio nei confronti dei due giovani e per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattinata odierna si è celebrato il rito direttissimo a conclusione del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e, col rito del patteggiamento, lo ha condannato alla pena di un un anno e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa. Pena sospesa.

APPROFONDIMENTI SAN SEVERINO MARCHE Cassetta della posta di una casa inagibile utilizzata come...

© RIPRODUZIONE RISERVATA