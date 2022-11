Pesaro, maxi operazione contro lo spaccio al parco Miralfiore: arrestati 19 nigeriani

PESARO - Maxi operazione dela Polizia di Pesaro contro lo spaccio al parco Mitalfiore: arrestati 19 nigeriani accusati di almeno 500 espidosi di spaccio.

Ricci: «Grazie anche all'assessore Belloni»

Il sindaco Matteo Ricci: «Ringrazio il Questore Raffaele Clemente, la sua squadra e tutte le Forze dell’ordine che hanno collaborato. Grazie all’assessore all’Operatività Enzo Belloni, che in questi mesi si è preso tante critiche per l’intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico al parco»che, come si legge nel comunicato della Questura, è stato definito “vitale per l’azione preventiva”».

L'operazione

La Polizia di Pesaro Urbino, nel quadro di un'indagine, denominata "Cento Fiori", diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 19 persone di nazionalità nigeriana, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini dei poliziotti della Squadra Mobile è emerso che i 19 si sarebbero resi responsabili, negli ultimi due anni, di almeno 500 episodi di cessione di stupefacenti, consumati essenzialmente all'interno del parco Miralfiore di Pesaro, agevolati dalla particolare conformazione dell'area verde e dalla vicinanza della stazione ferroviaria e della stazione degli autobus extraurbani. Tale attività, nel corso del tempo, ha fortemente interferito con il diritto dei cittadini a fruire di quel parco, ingenerando un conseguente senso di insicurezza.