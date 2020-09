Pesaro, sorpreso fuori dal circolo con le dosi di cocaina, in casa ha la marijuana: giovane arrestato

PESARO - Sorpreso in via Saffi in piena notte, all’uscita da un circolo e beccato con la cocaina nel pacchetto di sigarette. Il fatto è accaduto intorno alle 2,45 nella notte tra mercoledì e giovedì nel quartiere di Pantano. Gli agenti della Volante della Questura di Pesaro stavano transitando in zona per un controllo del territorio quando hanno visto un ragazzo all’esterno di un circolo ricreativo. Un volto noto, conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi. Così hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito e proprio mentre si stavano fermando, il giovane, un 26enne di Pesaro, di professione meccanico, ha iniziato ad armeggiare velocemente con un pacco di sigarette.

I poliziotti lo hanno identificato e visto il suo stato di nervosismo sono andati a fondo finchè hanno trovato tre ovuli di cocaina nascosti nel pacco di sigarette. La perquisizione è stata estesa a casa dove i poliziotti hanno trovato una modica quantità di marijuana. Il giovane è stato arrestato per spaccio di stupefacenti anche in relazione ai vari precedenti che gravano già sulla sua fedina penale.



Ieri mattina il ragazzo, difeso dall’avvocato Marilù Pizza, ha affrontato la direttissima. Ha sostenuto che la cocaina era per uso personale, ma non è stato creduto. Ha patteggiato 10 mesi con pena sospesa ed è stato rimesso in libertà.

Altra udienza

Altra udienza e altra direttissima per il caso del nigeriano di 24 anni sorpreso al parco Miralfiore mercoledì mattina dai carabinieri. I militari stavano facendo un servizio di controllo quando si sono imbattuti in un gruppo di extracomunitari. I ragazzi, alla vista delle divise, sono scappati ma i carabinieri sono riusciti a intercettare un nigeriano. Addosso, nascosti nei pantaloni, aveva delle palline di eroina, motivo per cui è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina, assistito dall’avvocato Silvia Saccomandi, ha patteggiato a 6 mesi e 800 euro di multa. Anche in questo caso pena sospesa e ragazzo libero. Il problema dello spaccio è una costante in questi mesi. I ritrovamenti di droga al Miralfiore sono continui. Negli ultimi giorni anche la polizia locale aveva trovato 7 dosi di eroina vicino a una panchina dopo il fuggi fuggi di alcuni extracomunitari.

