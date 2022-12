Pesaro, il poliziotto fuori servizio incastra il pusher pendolare: condizionale già "bruciata", finisce in carcere

PESARO - L'acume di un poliziotto fuori servizio costa caro ad un pusher pendolare di cocaina, arrestato dopo che era stato notato il suo via vai dalla Romagna.

Si tratta di un 27enne albanese residente a Rimini, che nei giorni, scorsi, aveva incontrato un pesarese, destando l'interesse di un poliziotto fuori servizio che, segnandosi la targa, l'aveva poi segnalata alla squadra antidroga. La successiva indagine ha svelato come il 27enne fosse solito muoversi dalla Romagna 2-3 a Pesaro volte ogni settimana, presumibilmente per rifornire i propri clienti. I polizotti l'hanno aspettato al varco alla vigilia del ponte festivo, sorprendendolo con due involucri con circa 7 grammi di cocaina. Questa mattina l'Autorità Giudiziaria pesarese, convalidato l'arresto, ha condannato lo straniero alla pena di 10 mesi di reclusione e 2mila euro di multa senza la concessione della pena sospesa: il beneficio era stato già concesso in precedenti condanne.