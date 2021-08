PESARO - Pacchetti di cocaina e bilancino: il corriere della droga preso al casello dell'autostrada A14. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pesaro, nella serata di venerdì hanno arrestato in flagranza un soggetto straniero regolarmente soggiornante, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato controllato all’atto di uscire dal casello A/14 di Pesaro, proveniente da Rimini, probabilmente a seguito di un viaggio di approvvigionamento, a bordo di autovettura in uso e condotta da altro soggetto italiano risultato estraneo ai fatti. La perquisizione eseguita nei confronti dello straniero ha permesso di rinvenire e sequestrare, occultati nelle parti intime, 2 involucri per un peso complessivo di circa 20 grammi di cocaina e il telefono cellulare. Pacchetti di cocaina e bilancino: il corriere della droga preso al casello dell'A14

Le successive operazioni di perquisizione, estese anche alla sua abitazione, hanno permesso di rinvenire e sequestrare inoltre anche il bilancino di precisione, utilizzato per la preparazione ed il confezionamento delle dosi da destinare alla vendita. Per quanto sopra il giovane tratto in arresto è stato condotto nella mattinata odierna innanzi al G.I.P. del Tribunale di Pesaro che ha convalidato l’arresto .

