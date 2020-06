Pesaro, lo spacciatore di cocaina arrestato con pistola, taser, dispositivo anti microspie e tanti soldi

PESARO - Arrestato uno spacciatore iper tecnologico. Oltre alla cocaina e ai soldi, molti soldi (10mila euro in contanti) il pusher infatti aveva anche un taser, una pistola giocattolo modificata per sparare proiettili veri, un iammer per distrubare telecomandi e comunicazione e un dipositivo per individuare microspie e telecamere nascoste.

L’attenzione degli agenti della Sezione Antidroga si è soffermata un noto pregiudicato trentenne di origini campane ma da alcuni anni dimorante a Pesaro. Attualmente lo stesso era sottoposto alla misura alternativa dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali in quanto già condannato per reati inerenti gli stupefacenti e per un tentato omicidio.

Le notizie indicavano che il medesimo, da circa un anno nullafacente, aveva riavviato una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

Per questo gli investigatori si appostavano sotto la sua abitazione al fine di monitorarne i movimenti. Nel mentre il medesimo, uscito dall’abitazione, si apprestava a ripartire con la sua auto, veniva bloccato. Le perquisizioni sulla persona e sull’auto che conduceva permettevano di rinvenire e sequestrare un involucro contenente cocaina del peso di 2,5 grammi circa, sicuramente destinato ad una cessione, uno stiletto, uno storditore elettrico comunemente detto “taser”, nonché due aggeggi elettronici particolari. Uno atto a individuare eventuali microspie o telecamerine installate sull’auto o in altri ambienti, e il secondo atto a inibire frequenze radio/telefoniche. Il tutto si ritiene fosse utilizzato proprio per la conduzione dell’illecita attività di spaccio ovvero per eludere eventuali indagini della Polizia e delle altre Forze dell’Ordine nei suoi confronti.

Le perquisizioni, estese all’appartamento in locazione, portavano ad altre sorprese. Oltre ad altri due involucri contenenti cocaina del peso complessivo di ulteriori 12 grammi, al classico bilancino e a tutto il materiale per la suddivisione e il confezionamento delle dosi veniva rinvenuta l’ingente somma di quasi 10.000 euro in contanti; somma che si ritiene tutta compendio dello spaccio già compiuto. Sicuramente il quantitativo di droga iniziale era pressochè quasi tutto già spacciato e il giovane si sarebbe a breve rifornito con altro importante quantitativo di cocaina verosimilmente non inferiore all’etto.

Non solo. Veniva rinvenuta e sequestrata, sempre all’interno dell’appartamento, una pistola originariamente ad aria compressa ma di fatto accuratamente modificata con l’installazione di un percussore atteso che risultava idonea a sparare piccole cartucce “flobert”, con carica in polvere da sparo e ogiva in piombo, pertanto da considerarsi a tutti gli effetti quale arma da sparo clandestina la cui detenzione è sempre illegale. Tra l’altro, arma che detenuta da soggetto con a carico un precedente per tentato omicidio per aver colpito con colpi di pistola altro individuo, appare alquanto indicativa sulla sua pericolosità e la sua attitudine a delinquere.

