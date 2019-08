Spaccio, bullismo e vandali: â€‹in arrivo telecamere davanti alle scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Sicurezza davanti alle scuola, in arrivo le telecamere al Mamiani, Mengaroni e Campus. E poi quelle con il riconoscimento facciale. Ieri mattina in Prefettura sono stati sottoscritti dal Prefetto Vittorio Lapolla, e dai sindaci dei Comuni di Pesaro Matteo Ricci, e di Fano, Massimo Seri, i protocolli di intesa che, per ciascun Comune, hanno come obiettivo quello di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici ma anche contro bullismo e vandalismi. le telecamere saranno installate entro la fine dell’anno.L’iniziativa è denominata “Scuole sicure 2019/2020” ed è stata promossa dal Ministro dell’Interno che ha messo a disposizione risorse per 4.2 milioni di euro da destinare a 100 Comuni di 18 Regioni italiane.