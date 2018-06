Gli spacciatori scappano ma lasciano la marijuana nascosta dentro il parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un’altra giornata di rastrellamenti al parco Miralfiore e nella zona della stazione. I poliziotti della Questura di Pesaro assieme all’unità cinofila e il cane Tar hanno perlustrato in lungo e in largo il parco. L’obiettivo è far sentire la pressione costante a chi vende erba ai ragazzi all’interno dei luoghi pubblici di ritrovo. Non sono stati trovati spacciatori o personaggi sospetti, perché hanno una fitta rete di pali che li avvisa all’arrivo delle forze dell’ordine. Ma come sempre hanno lasciato le sostanze stupefacenti al parco. E’ una tecnica ormai classica perché i pusher non vogliono farsi beccare con la droga addosso e rischiare denunce o arresti, così la nascondono nel parco. Ma il fiuto del cane Tar è infallibile e anche ieri ha ritrovato alcuni pezzi di marijuana. Erano tra i cespugli, altri addirittura sotto terra. Si parla di circa 60 grammi complessivi circa. Non pochissimi. Viene venduta al dettaglio tra i 5 e i 10 euro al grammo. Dunque un valore complessivo tra 500 e 600 euro.