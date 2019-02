Lo spacciatore sorpreso al parco con la marijuana aggredisce i poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Continuano i controlli presso la stazione e il parco Miralfiore . Ieri pomeriggio la squadra volante e personale del reparto prevenzione crimine durante un giro di controllo all’interno del parco si sono imbattuti in tre extracomunitari che alla visita della polizia si sono dati alla fuga. Due sono riusciti a fuggire mentre un terzo, un nigeriano richiedente asilo classe 96, è stato bloccato dopo una colluttazione. Il soggetto aveva con se un bilancino e alcuni grammi di marijuana. Condotto in Questura è stato denunciato per resistenza e spaccio.