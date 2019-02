Spaccia nel parcheggio i passanti avvertono la Polizia: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora controlli antidroga della polizia tra il parco Miralfiore e la stazione ferroviaria. In particolare ieri i controlli sono scaturiti da più segnalazioni di persone che intorno a mezzogiorno hanno notato un giovane che stava spacciando nel parcheggio retrostante la stazione ferroviaria e adiacente il parco Miralfiore. Subito veniva predisposto uno specifico servizio da parte degli agenti della squadra mobile di Pesaro che permetteva di vedere il sospettato spostarsi per prelevare e poi riporre un involucro occultato in mezzo alla vegetazione. Gli agenti sono quindi intervenuti e hanno identificato lo spacciatore. Si tratta di giovane rumeno di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine e nullafacente, che è stato perquisito e trovato in possesso di 15 euro. L’involucro invece è risultato contenere venti grammi circa di marijuana. Sia i soldi che la droga sono stati sequestrati e il rumeno è stato denunciato.