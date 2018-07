Spaccata per rubare quattro moto: ritrovato bruciato il furgone ariete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il furgone come ariete per rubare quattro moto. È la cronaca di una notte di razzie tra Pesaro e Gradara. Tutto è iniziato alle 4 quando alcuni malviventi si sono scagliati con un Fiat Ducato contro la vetrina di Pesaro in moto, negozio di via degli Abeti a Pesaro. In pochissimo tempo hanno rubato quattro moto ma provocato anche danni al locale. Poi sono scappati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati dall’allarme. Poco dopo un nuovo allarme, perché a Gradara è stato rinvenuto il Fiat Ducato utilizzato per l’operazione. Era stato incendiato e abbandonato. Potrebbe trattarsi, visto il furto del Ducato a Riccione, di una banda di pendolari scesa dalla Romagna a Pesaro.