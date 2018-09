Spaccata in pieno giorno: i ladri fanno incetta di piumoni e tappeti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto con spaccata, obiettivo piumoni in piuma d’oca e tappeti. I ladri non hanno paura di nulla e hanno colpito addirittura in pieno pomeriggio di domenica, alla luce del sole. Hanno fatto visita al negozio Manifatture Tessili di via degli Abeti. Hanno agito intorno alle 15,30. Hanno spaccato la vetrata del negozio e sono penetrati all’interno. E’ scattato subito l’allarme ma la banda non se ne è preoccupata più di tanto così in pochissimi secondi hanno arraffato tutto quello che potevano: circa 15 piumoni in piuma d’oca e una 20ina di tappeti.