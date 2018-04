Spaccata col furgone ariete al concessionario: ladri in fuga con le moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Stesso furto, un anno dopo. Ancora un colpo alla Cardellini Moto, in via Divisione Aqui. Un negozio già bersaglio dei ladri, bande specializzate in furti alle due ruote.Il colpo è avvenuto alle 3 quando una banda ha spaccato la vetrata con un furgone rubato alla ditta Solution in Strada della Fabbrina, utilizzato solo per creare un ingresso. Poi c’era un altro mezzo su cui caricare la merce. È successo tutto in pochi attimi, perché è scattato l’allarme. Ma i malviventi sono abituati e organizzati e così hanno fatto in tempo di caricare un Quad Bullet rosso e una moto Honda bianca su un furgone. Hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza per evitare di essere ripresi. Poi la banda se n’è andata. Sul posto è arrivato subito il proprietario assieme alla Polizia che ha ritrovato il furgone rubato ancora acceso. Il furgone è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.