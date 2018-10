Spaccano anche il vetro infrangibile per ripulire la gelateria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - A colpi di martello contro il doppio vetro infrangibile. I ladri hanno colpito l’altra notte alla gelateria Germano Mare in piazzale della Libertà a Pesaro. Sul posto è intervenuta la squadra volante per i rilievi del caso. I ladri hanno forzato la porta della veranda esterna poi sono entrati. Ma qui si sono trovati di fronte una porta con doppio vetro. Hanno iniziato a colpirlo violentemente con un oggetto contundente, presumibilmente un martello fino a riuscire a praticare un foro. Il vetro era infrangibile, quindi hanno usato tanta forza per riuscire a romperlo. Hanno quindi spinto la maniglia della porta antipanico e sono entrati nel locale dove ci sono i registratori di cassa. Hanno poi aperto il primo sul posto asportando le monete che restavano nel fondo cassa. Ma il secondo registratore era chiuso, quindi i ladri hanno pensato di portarlo via e di aprirlo in un secondo momento. All’interno più o meno c’erano circa 250/300 euro.