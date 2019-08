Blitz Sovrintendenza al villino Acciarri: stop ai lavori e via all'indagine

di Thomas Delbianco

PESARO Sopralluogo di Sovrintendenza e polizia locale ieri mattina al cantiere del Villino Acciarri dove sono affiorati reperti storici. «Via all’indagine prevista dalla legge, sosta di due settimane per i lavori», informano dal quartiere Montegranaro-Muraglia.E’ un periodo caldo per il parco di via Milite Ignoto dopo il recente abbattimento dei pini secolari per la realizzazione delle opere accessorie e della palazzina di quattro piani. A inizio settimana, durante gli scavi, è emerso un muro di presumibile origine romana. L’impresa ha avvisato la Sovrintendenza e un esperto archeologo si è recato sul posto per le verifiche.