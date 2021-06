A Sottomonte i furbetti ci provano. Auto al posto degli scooter ma trovano l'amara sorpresa della multa

PESARO - Tutti al mare. Più che lo scorso weekend è stato ieri, festa rossa dedicata alla Repubblica, per molti pesaresi il vero debutto balneare con il ritorno in spiaggia. E in tanti hanno affollato il litorale di Sottomonte, stalli compresi. Quasi un rituale di ogni inizio di stagione per la sosta lungo l’Adriatica. Anche ieri, giorno appunto di festa, nel tratto di competenza del Comune di Pesaro, è stato liberalizzato il parcheggio sulla banchina sotto il colle Ardizio con l’obbligo dei 30 chilometri orari.

E lo stesso succederà per tutti i fine settimana di giugno (luglio e agosto invece sarà tutti i giorni). E anche ieri, come già accaduto lo scorso sabato, le pattuglie della polizia locale, soprattutto nella mattinata, hanno colpito i furbetti dei parcheggi, ovvero quegli automobilisti che lasciato il mezzo negli stalli riservati agli scooter e alle moto. E sono scattate le multe. Diversi sono stati i mezzi sanzionati. Lo scorso sabato, alla fine, il numero delle contravvenzioni era stato esiguo, ieri invece è stato un po’ più corposo. Le sanzioni, come già successo in precedenza, sono scattate all’altezza dell’ex Crista, dove oggi c’è il locale Typo, e le pattuglie non hanno concesso sconti. Segnalati anche diversi mezzi in doppia fila.



Intanto, restando in tema di viabilità, scatterà il terzo fine settimana di giugno, nel weekend a cavallo tra il 19 e il 20, l’isola pedonale sul lungomare Trieste, zona di Ponente, che poi proseguirà ininterrottamente fino al 4 settembre. Ma la prossima settimana si annuncia una sosta a singhiozzo sullo stesso lungomare per i lavori di posizionamento dei nuovi arredi che scatteranno a partire da lunedì prossimo, 7 giugno, e proseguiranno per buona parte della prossima settimana, fino all’11 giugno. Uno slittamento che era già stato annunciato dall’Amministrazione comunale dato che sulla carta l’isola sarebbe dovuta partire già la prossima settimana, ma adesso lo stesso Comune ha fissato la data di inizio. Costerà oltre 80mila euro all’Amministrazione comunale il nuovo arredo per valorizzare le isole pedonali di viale Trieste, sul lungomare di Ponente che partiranno la prossima settimana al termine della prima decade di giugno.

I nuovi arredi urbani consisteranno soprattutto in fioriere, lanterne e illuminazione varia, sedute e gazebo per valorizzare la zona pedonale nei tratti compresi tra viale Zara e via Ninchi, e viale Marconi e viale Pola. Nella cifra che è stata messa a disposizione dal Comune è compreso anche il ripasso della segnaletica orizzontale che l’anno scorso era stata caratterizzata dal pentagramma e dalle note musicali colorate. Dal 7 giugno e per cinque giorni scatterà dunque il divieto di sosta h24 con rimozione in viale Trieste nel tratto tra viale Zara e viale Ninchi e nel tatto tra viale Marconi e viale Pola.

