Sorpresa: lo smog cala â€‹e il Comune riapre ai furgoni diesel

PESARO - Stop ai diesel Euro 3 nella Zona Blu, ma il Comune allarga le maglie a vecchi furgoni e camion da lavoro. «Gli Euro 2 commerciali a diesel potranno entrare cinque volte nei periodi con le polveri basse», dice l’assessore all’Ambiente Franca Foronchi. E’ stata modificata in questi giorni l’ordinanza comunale che disciplina il divieto di circolazione nella Zona Blu delimitata da Strada Statale 16 Adriatica (località Fosso Sejore), Strada Panoramica Ardizio, via Lombroso, via Guerrini, via Carloni, via Pantano, Strada Pantano Castagni, via Pertini, via Bonini, Via Costa, linea ferroviaria, fiume Foglia, mare.Da gennaio a fine agosto di quest’anno sono stati rilevati dalla Rete Regionale di Qualità dell’Aria (Arpam) presso la stazione da fondo urbano di Pesaro in via Scarpellini solo 13 superamenti giornalieri dei valori di Pm10 su 35 massimo consentiti; nello stesso periodo è stato rilevato un valore medio delle PM10 pari a 23.9 microgrammi/mc su un valore limite per anno civile di 40 microgrammi/mc e un valore medio delle Pm 2.5 di 13.1 microgrammi/mc su un valore limite per anno civile di 25 microgrammi/mc.