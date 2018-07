Sorpresa all'agriturismo: giovane capriolo si tuffa nella piscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Fa caldo e quando il termometro sale non c’è nulla di più refrigerante di un bagno in mare o in piscina. Vale per gli umani ma anche per gli animali, come il capriolo che si è tuffato nella piscina di un agriturismo di Santa Veneranda.Un curioso fuori programma che ha divertito gli ospiti della country house “Il Pignocco” che dopo un primo istante di stupore hanno superato l’effetto sorpresa per riprendere e postare l’improvvisato bagno. Il capriolo, sbucato dal bosco e catapultatosi nell’acqua, è stato bravissimo a raggiungere la sponda opposta della piscina e ad uscire come se nulla fosse, sparendo rapidamente così come era comparso. Superfluo sottolineare che il video è diventato subito virale.