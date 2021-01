Si squarcia il polso con la smerigliatrice mentre lavora in giardino: d'urgenza all'ospedale per l'operazione

PESARO Stava lavorando nel suo giardino utilizzando una piccola smerigliatrice quando gli è sfuggita di mano ferendolo al braccio sinistro.

Piccoli lavori di bricolage che sono però costati cari al giardiniere per passione. Erano circa le 12.30 di ieri quando, il 62enne di Montelabbate è stato costretto a chiedere aiuto.

Fortunatamente in casa c’era la moglie che lui, nonostante la profonda ferita al polso, è riuscito a raggiungere all’interno dell’abitazione. La donna ha subito chiamato il 118, il cui personale una volta arrivato nell’abitazione e aver prestato le prime cure al ferito ha preferito organizzare il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

L’eliambulanza è atterrata 20 minuti dopo nel parco Kennedy di Montelabbate. Una scelta dovuta non alla gravità delle condizioni di salute ma alla necessità di un intervento specialistico di chirurgia della mano che potrà essere effettuato ad Ancona. Al momento il 62enne è ricoverato nel reparto di Ortopedia in attesa che le sue condizioni generali permettano l’intervento chirurgico. Il 62enne è sempre rimasto cosciente durante tutte le fasi del soccorso.

L’atterraggio dell’eliambulanza a Montelabbate ha destato l’attenzione di tanti che hanno osservato l’intervento dei sanitari.

