Slot machine fuori orario: maxi multe da 2mila euro alle sale giochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO- Slot machine, sono giorni di controlli su bar e locali. E non sono mancate le multe. I vigli urbani stanno portando avanti una serie di accertamenti in questi giorni sia in orario diurno che serale. Nell’orario diurno vengono controllati i bar e gli orari dell’ordinanza 1535/2016.Infatti il Comune di Pesaro ha messo dei paletti al gioco, cercando di limitarne gli orari con un’ordinanza ad hoc. Si può giocare dalle 10 alle 23. Nell’orario notturno vengono controllate le sale giochi, le quali devono comunque rispettare gli orari dell’ordinanza. Nelle ore di divieto, gli apparecchi devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singola macchina. Ora, rispetto al 2016, verranno applicate le sanzioni della Legge Regionale 3 sulla Ludopatia del 2017, che prevede sanzioni molto più gravose cha vanno da 2000 a 12000 euro. Al momento sono state accertate 3 violazioni per orari non rispettati con applicazione della multa ben più salata. Non più da 50 a 500 euro, ma secondo la legge regionale con salassi da 2000 euro. Nel corso del 2017 erano stati 144 gli accertamenti condotti dal corpo della Polizia locale che ha anche ravvisato irregolarità. Sono stati 13 i verbali per multe che andavano da 50 a 500 euro.