Slitta ancora l'asta per l'Hotel â€‹Flaminio: 21 dipendenti a rischio

PESARO - Sospesa l’asta per l’Hotel Flaminio, i primi a pagare saranno i lavoratori. Il sindacato Filcams Cgil parla di tutte le preoccupazioni all’indomani della sospensione dell’asta per la vendita dell’Hotel 4 Stelle di Baia Flaminia.«Nel silenzio generale, lo scorso 15 febbraio l’Hotel Flaminio ha chiuso i battenti – spiega Loredana Longhin della Filcams Cgil - la famiglia Mulazzani che aveva in gestione l’hotel dal 2013 ha restituito l’immobile al curatore fallimentare. Tra i vari atti che il curatore dovrà compiere c’è anche il licenziamento collettivo dei 21 dipendenti che lavoravano nell’hotel. E’ davvero una brutta storia, che ci parla, ancora una volta, quanto a pagare il conto salato delle alterne vicissitudini dei proprietari, delle norme fallimentari severe e ineludibili, siano sempre e solo i lavoratori».