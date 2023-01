PESARO - Mettiamola così: al sindaco Matteo Ricci piacciono le sorprese, ma più che a Pasqua sotto Natale. E all’uovo preferisce il panettone (o il pandoro). Era già successo l’anno scorso, quando presentò il rimpasto di metà mandato subito dopo Santo Stefano, a panettone appena mangiato: fuori Sara Mengucci e Giuliana Ceccarelli, dentro Camilla Murgia e Luca Pandolfi.

Quest’anno ha aspettato la chiusura delle feste per l’annuncio del mini rimpasto di giunta, probabilmente l’ultimo del Ricci bis, mirando all’assessorato all’Ambiente e a cooptare i Verdi: fuori Heidi Morotti, espressione della lista civica Il Faro, dentro Maria Rosa Conti, ex Pd ora saldamente in Europa Verde. Una decisione di cui erano all’oscuro in molti anche nella stessa maggioranza, ci sono assessori che hanno appreso la novità da un post dello stesso Ricci.

I ritocchini



Quindi qualche ritocchino qua e là: il centrosinistra si allarga con Roberto Biagiotti (ex leghista, poi transitato per Impegno Civico, approdando infine nel gruppo misto del consiglio comunale), ripescata Giulia Vitali già consigliera democrat del primo mandato Ricci, rimescolata qualche delega con le Politiche giovanili affidate all’assessore Camilla Murgia. L’impressione è che il sindaco stia preparando la transizione amministrativa verso il 2024, assicurandosi intese sempre più larghe e solide nell’alveo del centrosinistra.



Una visione iniziata nel 2020 con l’ingresso in giunta della pentastellata Francesca Frenquellucci e che dallo stesso primo cittadino è stata più volte rimarcata, a livello nazionale, come esempio da seguire nel tribolatissimo rapporto con i 5 Stelle. E adesso tocca ai Verdi. Tornando a Maria Rosi Conti la delega all’Ambiente è la conseguenza di una parabola iniziata nel 2019. Conti, avvocato, è stata eletta in consiglio comunale nelle file del Pd poi nel 2020 ne è uscita per confluire nel gruppo misto di maggioranza. Finchè, poco più di un anno fa, nel dicembre 2021, ha formato il gruppo Europa Verde grazie all’arrivederci di Carlo Rossi ai democrat. Sempre in maggioranza il duo Conti-Rossi, ma come quelle spine che ti si infilano sotto pelle e che, su certi temi, possono darti più di un fastidio. Il Miralfiore per esempio: la gestione del parco è stata più volte messa sotto esame e non sono mancate critiche attraverso interrogazioni. Oppure il caso del biodigestore di Talacchio con il no chiaro e netto. O, ancora, le recenti critiche al bilancio di previsione che non risponderebbe in modo adeguato alla crisi sociale. Insomma alleati sì, ma punzecchianti. Maria Rosa Conti prenderà le stesse deleghe del pacchetto sostenibilità (Ambiente, Energia e Politiche per lii casa) di Heidi Morotti.



Quanto a Morotti verrà indirizzata verso il consiglio d’amministrazione di qualche partecipata del Comune. Lei è diretta esponente della lista civica Il Faro, ovvero il gruppo espressione del parco San Bartolo che proprio sotto Natale è stato riformato, come ente, dalla Regione Marche: a breve saranno nominati presidente e consiglio direttivo, una gestione tutta nuova dove il centrodestra con i tre consiglieri di nomina regionale vorrà mettere cappello.



Il parco riformato



Tra l’altro consigliere comunale de Il Faro è l’ormai ex presidente del parco Stefano Mariani. Toccherà vedere se di questo ridimensionamento la lista si accontenterà o meno. «Ho ritenuto politicamente importante - ha spiegato ieri il sindaco Matteo Ricci - far entrare i Verdi in giunta essendo, insieme a Sinistra Italiana, dalle ultime elezioni politiche, in Parlamento all’opposizione del Governo Meloni. Conti manterrà le deleghe di Morotti, tranne quella relativa alle Politiche giovanili che passa a Camilla Murgia in quanto sarà più funzionale integrarla con le Politiche educative. A Maria Rosa Conti va il mio in bocca al lupo e buon lavoro».

Poi rivolgendosi a Heidi Morotti: «A lei va il mio ringraziamento particolare per il grande lavoro svolto in giunta. Heidi rimarrà preziosa nella squadra e nelle prossime settimane andrà a ricoprire un ruolo in una società partecipata, o Aspes o Ami, per seguire temi energetici. Inoltre il suo impegno sarà fondamentale per la prossima sfida del 2024». Poi il passaggio sul cambio in consiglio comunale, dove «subentra Giulia Vitali, già in squadra con noi nello scorso mandato. In bocca al lupo e grazie anche a lei».



Il sì al bilancio



Infine «il consigliere Roberto Biagiotti ha richiesto di far parte della maggioranza. Roberto è passato al centrosinistra nelle ultime elezioni politiche ed ha votato favorevolmente al Bilancio di previsione 2023 del Comune. Per questi motivi ho accettato formalmente il suo ingresso in maggioranza. Buon lavoro e grazie anche a lui». A conclusione Ricci annuncia un “workshop di fine mandato” in calendario sabato 14 gennaio: «Faremo un seminario a porte chiuse con gli eletti di maggioranza (Regione, Comune, Quartieri e Municipio di Monteciccardo, Società partecipate ndr) per gli obiettivi e le priorità di fine mandato. Forza e buon lavoro a tutti noi nell’interesse della nostra bella città».