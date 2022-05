Il sindaco Ricci: «Sono positivo al Covid ma sto bene». Con la quarantena ecco la nuova tabella di marcia

PESARO - «Purtroppo sono risultato positivo al Covid, quindi per una settimana lavorerò normalmente da casa» Così il sindaco Matteo Ricci ha annunciato la sua quarantena rassicurando però tutti sulle sue condizioni di salute. «Lievi sintomi».

L’imprevista scoperta ha costretto il primo cittadino a rivedere però la sua tabella di marcia per la settimana in corso. Per questo ieri non è stato fisicamente presente alla seduta del consiglio comunale costretto anche a rinviare la camminata prevista per le 20.45. Poi come è suo costume non ha perso tempo e ha annunciato le date delle prossime iniziative organizzate per promuovere e divulgare Pesarochecambia.it, il portale ufficiale del Comune di Pesaro che si propone di fornire una visione immediata, di facile consultazione e di orientamento alle informazioni relative alle opere pubbliche in fase di realizzazione, finanziate e completate.



«Faremo comunque una camminata - ha scritto Ricci - per parlare dei tanti progetti in fase di realizzazione nelle aree del centro città,. Quindi “A spasso col sindaco”, è stata rinviata a lunedì 30 maggio, appuntamento alle ore 20.45 con partenza da Rocca Costanza. «Mentre la pedalata, prevista inizialmente per domenica 22 maggio, slitterà al 5 giugno: partiremo da via dell’Acquedotto alle 9 - ha concluso il sindaco - per un tour dei lavori finanziati tra i quartieri pesaresi».

