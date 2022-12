Congresso Pd, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci dopo il tour nazionale: «Anticipiamo le primarie a gennaio»

PESARO - In diretta Facebook, anticipando di una settimana l'appuntamento fissato per ufficializzare il suo posizionamento al Congresso nazionale del Partito democratico, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci rompe gli indugi e svela la sua posizione: «Intanto fermiamo questo percorso che vede andare di pari passo primarie e costituente del partito. Facciamo subito le primarie entro gennaio e la costituente la faccia il nuovo segretario/la nuova segretaria nel 2023. Non possiamo metterla nel tritacarne del congresso, per ridefinire identità e futuro del Pd ci vuole tempo».

Matteo Ricci gira il coltello nella piaga dem: «Basta parlare male l'uno dell'altro, le direzioni del Pd non possono essere terapie di gruppo: c'è da ricostruire tutto e definire una linea politica chiara».

I rumors dopo l'annuncio della conferenza stampa di questa mattina

Per tutto il pomeriggio di ieri, tra un’accensione dell’albero più luminoso d’Italia e un appello per la pace in Ucraina, ha giocato a rimpiattino con chi sollecitava chiarimenti limitandosi a disseminare briciole di emoticon sornioni ed enigmatici. Ma nel Pd i rumors parlavano di un annuncio-passo indietro. Ovvero, detto in soldoni, niente candidatura alla segreteria Pd, ma un’apertura a Bonaccini, inserendosi all’interno della squadra come ala sinistra. A pesare sulla scelta il fattore che può far maggiormente sentire la solitudine dei numeri primi: le firme in calce al coordinamento pro Bonaccini, con nomi di primo piano del Pd marchigiano (e pesarese).