Matteo Ricci, prove generali da candidato alla segreteria Pd: il sindaco in giro per l'Italia a cena dalle famiglie

PESARO - A pane e politica il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ci è cresciuto sin da ragazzo. Una storia personale partita dal 1999 quando per la prima volta è stato eletto nel consiglio comunale pesarese con la giunta dell'allora sindaco Oriano Giovanelli (Ds) e arrivata fino ad oggi attraverso numerosi incarichi nel Pd a livello nazionale. Attualmente Ricci è il coordinatore dei sindaci del Partito democratico, ma con la sconfitta alle elezioni per il Parlamento e la decisione del segretario Enrico Letta di farsi da parte, il sindaco di Pesaro sta seriamente valutando la sua candidatura alla leadeship nazionale. Prima mossa: il tour di "Pane & Politica - un sindaco a cena dalle famiglie italiane", l'esportazione dell'iniziativa sperimentata dal primo cittadino negli anni pre Covid nella città che governa e che aveva ottenuto un certo successo.

Il sindaco Ricci in tour con la cena nelle famiglie

Ricci comincia domani sera, giovedì 20 ottobre, alle 21. Ed entrerà per cena nella casa di una famiglia a Matera: in diretta Facebook si parlerà del futuro del partito attorno ad una tavola imbandita, senza schivare critiche e cercando di riportare il Pd tra la gente. Prima mossa verso la meta delle Primarie per la scelta del nuovo segretario nazionale. Ma il tour continuerà con una tappa in Veneto, precisamente in provincia di Vicenza a Camisano e poi Umbria in provincia di Perugia, comune di Gualdo Tadino. Chiunque potrà intervenire e fare domande attraverso la pagina Fb del sindaco dove verrà trasmessa la cena in diretta.

Verso la candidatura a segretario nazionale del Pd

Perchè la decisione di fare uscire dai confini pesaresi questa iniziativa? Lo spiega il sindaco Matteo Ricci: «La sinistra deve ripartire dalla politica di prossimità, quella della porta accanto, dall'ascolto. Con questo tour sarò in prima linea per dare il mio contributo in questa fase costituente, andando nelle case degli elettori che non ci votano più, per confrontarmi con loro e parlare dei loro problemi, delle loro esigenze, delle sofferenze sociali ma anche di speranze e possibilità. Per me la buona politica è questa». La teoria del primo cittadino è semplice: «Ascolta i cittadini e trova la soluzione, dentro un orizzonte di valori di sinistra. In questo tour voglio incontrare e confrontarmi con quante più persone possibili, proprio come ho fatto in questi anni a Pesaro da sindaco. Quale migliore occasione di una cena insieme, senza barriere e ipocrisie. Diciamoci tutto quello che c'è da dire, con "Pane e Politica"».